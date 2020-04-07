TBMM'de koronavirüs önlemi! Milletvekillerinin hepsi maske ve eldivenle geldi! | Video 07.04.2020 17:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen genel oturuma milletvekilleri koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldivenlerle katıldılar. Oturuma başkanlık yapan Levent Gök, "Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takılmanın zorunlu olduğu bir sürecin içindeyiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı maske takarak ve sosyal mesafeyi korumaya özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerine maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarıları dikkate alarak maskelerini taktılar.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, oturumun açılışında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takılmanın zorunlu olduğu bir sürecin içindeyiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı maske takarak ve sosyal mesafeyi korumaya özen göstereceğiz.

Milletvekillerimizin ve TBMM'nin maske takarak yapacağı çalışmalar toplumumuz için de önemli olacaktır. Bizler topluma örnek olması gereken insanlarız. Çalışmalarımızı çok daha dikkatli ve tedbirlerimizi arttırarak, 'herkese bulaşabileceğini bilerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sayın vekillerimizin Meclis genel kurulunda istisnasız maske takmadan gelmemelerini rica ediyoruz ve sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmesini tekrar tekrar rica ediyorum."