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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu bugün başladı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu bugün başladı
06.12.2021 13:01 - Son Güncelleme: 06.12.2021 13:04
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TBMM'de bütçe maratonu başladı. Genel Kurulda, aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçeleri görüşülecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmelerde, TBMM'nin yanı sıra 15 bakanlığın bütçesi ele alınacak. Bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz. Başta bütçe olmak üzere tüm politika araçlarımızla işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerimiz dahil olmak üzere tüm kesimlere bu büyüme refah olarak yansıyacaktır." dedi.

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