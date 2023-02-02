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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili flaş açıklama: Hukuki olarak hiçbir problem yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili flaş açıklama: Hukuki olarak hiçbir problem yoktur
02.02.2023 11:00

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Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı. Şentop, "Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur." dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.

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