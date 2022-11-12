Haberler Haber Videoları Tantanacı Yaren enselendi: 128 suç kaydına bakılmadan serbest bırakıldı

Tantanacı Yaren enselendi: 128 suç kaydına bakılmadan serbest bırakıldı

Tantanacı Yaren enselendi: 128 suç kaydına bakılmadan serbest bırakıldı
12.11.2022 13:11

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İstanbul'un Güngören ilçesinde yabancı uyruklu bir grup kadının yanında kavga etmeye başlayan kadınlar, itiş kakış ortamından faydalanarak turistleri soydu. Turistlerin şikayetinin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, daha önce 128 kez aynı yöntemle hırsızlık yapan tantanacı 25 yaşındaki Yaren Ç. ve arkadaşlarını gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Güngören'de yabancı uyruklu grubun yanına giden kadınlar burada çıkardıkları tartışma ve itiş kakış ortamından yararlanıp turistleri soydu. Tantanacılık adı verilen yöntemle soyulan turistler hemen polise gidip şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri daha önce 128 kez aynı işi yapan tantanası Yaren Ç. (25) ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Onlarca suç kaydı olan şüpheliler ve Yaren Ç. adli kontrol ile serbest kaldı.

CÜZDANLARINI ÇALDILAR
Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerinde yabancı uyruklu turistler N.A. ve A.N.A.'nın yanına yaklaşan bir grup tantanacılık yapmak suretiyle çantalarından cüzdanlarını aldılar.

Bu durumu fark eder etmez hemen polise gidip şikayetçi olan turistler şüphelilerin yakalanmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri çalışma başlattı.

HEPSİ SUÇ MAKİNASI
Yapılan çalışmalar sonucunda olay şüphelilerinin daha önce benzer suçlardan 128 kaydı olan Yaren Ç. 20 suç kaydı olan Tuğçe K., 39 suç kaydı olan Nuray T. ve 40 defa benzer suçu işlemiş Sevilay K. oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu'nda 2 Fatih'te 2 olmak üzere 4 farklı olaya daha karıştıkları öne sürüldü.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan ve onlarca suç kaydı olan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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