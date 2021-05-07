Koronavirüs vakalarının artmasının ardından alınan tam kapanma kararı ile birlikte Türkiye'de 17 günlük sıkı tedbirler uygulanmaya başladı. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağı ise büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar "Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte normalleşme takviminin detayları... Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.