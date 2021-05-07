RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından alınan tam kapanma kararı ile birlikte Türkiye'de 17 günlük sıkı tedbirler uygulanmaya başladı. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağı ise büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar "Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte normalleşme takviminin detayları...

07.05.2021 10:18 - Son Güncelleme: 07.05.2021 10:44
Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak?

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak?

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak?

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Yaz sezonunun etkisiyle öncelik turizm sektörüne verilecek.

Tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme takvimi nasıl olacak? İlk nereler açılacak?

Tam kapanmayla vaka sayılarının 10 binlerin altına inmesi, 17 Mayıs sonrasında devam edecek tedbirlerle de 5 binin altına çekilmesi hedefleniyor. 1 Haziran'dan itibaren turist trafiğinin açılması planlanıyor.