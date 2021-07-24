Taciz, tecavüz ve infaz! PKK'dan kaçan kadın teröristlerin ifadeleri raporlandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2018-2020 yılları arasında teslim olan PKK'lı teröristlerle yapılan mülakatlardan yola çıkılarak hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Son yıllarda teslim olan 61 PKK'lı kadından 18'inin HDP tarafından terör örgütüne katılımlarının sağlandığı ortaya çıktı. HDP İl ve İlçe teşkilatlarında genç kızların nasıl örgüt ağına düşürüldüğü de raporda detaylarıyla anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" başlığında rapor hazırlandı. Bugüne kadar teslim olan ve yakalanan 61 kadın ile son dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna projesi kapsamında teslim olan 25 kadının ifadelerinde yola çıkılarak hazırlanan raporda şok bilgiler yer aldı.



KADINLARIN ÖRGÜTE KATILIM ORTALAMA YAŞI 18

Rapor hazırlanırken, PKK içerisinde kadınların örgüt içerisindeki yerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve örgüt kimliğini içselleştirme seviyelerinin tespit edilebilmesi açısından 2018-2020 yılları arasında teslim olan 25 kadın örgüt mensubuna ait mülakat formları üzerinde inceleme yapıldı. Kadınların örgüte katılmadan önceki bakış açıları, katılımı öncesindeki sosyo-ekonomik ve psikolojik durumları, neden katıldıkları ile neden ayrıldıkları hususları ile katılım yaşı, eğitim durumu, örgüte katılım nedeni ve örgütte kalma süresi başlıkları altında incelemelere yer verildi.



PKK'ya katılımın ergenlik ve geç ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, terör örgütüne katılan kadınların yaş ortalamalarının 18,26 olduğu tespit edildi.





13 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILAN VAR

Örgüte katılan kızlardan 23'ünün 13 ile 24 yaş aralığında olduğu, bunlardan 15'inin 13-18 yaş aralığında örgüte katıldığı belirlendi. Elde edilen verilere göre, katılımın yoğun olduğu bu yaştaki çocukların katılımı mümkün kılan bir ortama maruz kaldıklarının araştırılması gereken etkenler arasında olduğu belirtilerek katılan bu çocukların yüzde 52,38'inin ilkokul mezunu olduğu görüldü.



PKK'NIN KADIN İSTİSMARINDAN HDP ÇIKTI! İŞTE RAPOR

Bugüne kadar yakalanan 61 PKK'lı kadın örgüt üyeleri ile yapılan görüşmelerde ise kadınların PKK'ya katılma aşamaları da sınıflandırıldı. Buna göre, kadınların örgüte katılım sağlamalarının ilk sırasında "eleman temin şebekesi" ikinci sırada ise "HDP" etkili oldu.



18 kadın "eleman temin şebekesi" tarafından örgüte katılırken, 12 genç kadınının ise HDP aracılığıyla örgüte katıldığı tespit edildi. Raporda iki kadının ise zorla alıkonulma yoluyla örgüte kazandırıldığı ortaya çıktı.



HDP'NİN İL-İLÇE BİNALARINDA İKNA EDİLİYORLAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılması için iddianame hazırlanan HDP'de genç kızların nasıl ikna edildiğiyle ilgili detaylara da yer verildi.



Çocuklar arasında yapılan sohbetler, sosyal ortam paylaşımı sonrasında çocukların HDP'nin il ve ilçe etkinliklerine davet edilmeleri, parti binalarında vakit geçirmelerinin sağlanması sonrasında hedef alınan çocuğun ilk aşamada terör örgütüne aşina olduğu sonrasında örgüte katılmaya özendirildiği, kendi arkadaşlarının da örgüte katılmaya karar vermesi sonrasında parti binalarından örgüte götürüldüğü belirtildi.





Sabah'ın haberine göre, Kendiliğinden ve doğal bir şekilde sanki kişinin kendi rızasıyla örgüte katılmasına karar vermiş gibi sonuç doğuran bu durumun aslında terör örgütünün HDP il ve ilçe teşkilatlarında yönlendirmeleri, manipülasyonları ve propagandaları neticesinde gerçekleştiği belirtildi.





KAÇMAK İSTEYENE TEHDİT

Konuyla ilgili çarpıcı bilgiler bununla da kalmadı; Çocukların kendi bulundukları güvenli alandan uzaklaşmasıyla örgüt evinde bir gece konaklamaları ya da örgüt aracıyla kırsala aktarım sırasında korkmaları sonrasında ise örgüte katılmaktan vazgeçtiği olduğu, bunun da örgüt tarafından engellendiği, tehdit edildiği ve üzerinde baskı kurulduğu belirtildi.



Bu şekilde örgüte katılan çocuk ve gençlerin PKK'ya katılım sırasında örgütten nasıl kaçacaklarına ilişkin düşüncelerinin de oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.