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Suriye’nin yeni lideri Ahmed El Şara A Haber’e konuştu!
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Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara A Haber'e konuştu!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 17:42

Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'nın silah bırakmadığını ifade eden Şara Kürt aşiretlerinin bölgede terör istemediğini belirtti. Şara, bu konuda Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye ahlaki bir rol üstlendi, Erdoğan tarih yazacaktır." dedi. Türkiye ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şara, "Suriye halkı Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Bu destekten dolayı biz de teşekkür borcu hissettik. Ne zaman gideceğimiz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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