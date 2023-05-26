Suriyelilere Suriyede konut! Cerablus'ta temel atma töreni gerçekleştirildi! 240 bin ailelik dönüş sağlayacak

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin yeniden kendi ülkelerine dönebilmesi için hazırlanan projeye start verildi.

1 MİLYON ONURLU VE GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyona yakın Suriyeli mültecinin ülkesine dönmesi için konut yapım projeleri hazırladıklarını belirterek bu kişilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesini sağlayacaklarını söylemişti. Bunun üzerine Gönüllü Geri Dönüş çalışmaları kapsamında "240 bin aile için 240 bin konut yapımı ve 1 milyon onurlu ve gönüllü geri dönüş" projesi hazırlandı.

TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, AFAD Başkanlığı koordinesinde Katar'ın katkılarıyla ilk olarak Cerablus İlçesi Ras-ul Cavz bölgesindeki alana 5 bin konutluk bir şehrin inşası için ilk adım atıldı. Cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesislerinin de yer alacağı konut projesinin temel atma töreni dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

3 YILDA 240 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Bakan Soylu, projenin insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu proje olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin burada yapılan güvenli evlere yerleştirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi'nde 1 yıl içinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyeti, projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu karşılayacak. Burada 28 bin 680 konutun ilk etabı olan 5 bin konutun temeli atılıyor. Bu konutlar yıl bitmeden tamamlanacak. Toplamda 240 bin konut yapılacak. 2 ya da 3 yıl içinde 240 bin konutun hepsi tamamlanacak ve 1 milyon kişi buraya yerleşecek" diye konuştu.

"İNSANLIK TARİHİNİN KONUŞACAĞI EN ONURLU PROJE"

Soylu, "Bu proje insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu projedir. Burada dünyaya örnek bir adım atılıyor. İnsani yardımın bir bölgede nasıl bir kalkınmaya dönüştüğü gösteriliyor. Bu proje sadece konut projesi değildir. Bu projenin içinde tarım arazileri, ticaret ve sanayi tesisleri ve eğitim ve sağlık gibi sosyal yardımlar olacak. Bu öyle bir başlangıç ki dünyada ekilen nefret tohumlarını ortadan kaldıracak" dedi.

"AİLEMİN DÖNMESİNE ENGEL KALMAYACAK"

Törene katılan Suriyeliler, konut projesine ilişkin konuştu.

Cerablus'ta matematik öğretmeni olan Refik Abdullah, "Konutlar geri dönüşleri hızlandıracak. Ailemin bir kısmı İstanbul'da yaşıyor. Onların dönmesini çok istiyorum. Burada iş ve konaklama imkânı olmadığı için dönemiyorlardı. Bu konutlar tamamlanınca dönmelerine engel bir durum kalmayacak" diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan ailesini 10 yıldır göremediğini aktaran Ali Rahman (69) ise, "Savaş sonrası çocuklarım Türkiye'ye geçti. Eşim ve ben 10 yıldır çocuklarımı, torunlarımı göremiyoruz. İnternet üzerinden görüşüyoruz. Buraya yapılacak olan yapılarla birlikte onlar da gelebilecek. Allah Erdoğan'dan razı olsun. O bizim dostumuz" dedi.

KATAR FİNANSE EDİYOR

1 Milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 5 alan, Barış Pınarı Bölgesi'nde 4 alan olmak üzere toplamda 9 alan onayladı. Üç alan üzerine konut projesi hazırlık çalışması yapıldı. Projeyi gerçekleştirmek üzere İçişleri Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve İyi Yaşam Derneği arasında projenin yapılması için işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda Katar, 240 bin konutluk projenin tamamını finanse edecek.