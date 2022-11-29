Suriye'de büyük temizlik öncesi durmak yok! 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz" denildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz" denildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.