Haberler Haber Videoları Suriye'de büyük temizlik öncesi durmak yok! 5 terörist öldürüldü

Suriye'de büyük temizlik öncesi durmak yok! 5 terörist öldürüldü

Suriye'de büyük temizlik öncesi durmak yok! 5 terörist öldürüldü
29.11.2022 15:04

OTOMATİK OYNAT

Haber 08:03
Ömer Çelik'ten 6'lı masanın...
Haber 02:36
"Dur" ihtarına uymayıp polisle...
Haber 00:37
HAVAİ FİŞEKLERİ STADA BÖYLE...
Haber 00:15
İYİ Partili isimden FETÖ...
Haber 04:00
CHP yandaşı medyada 'ümmet'...
Haber 01:19
Aleyna Nur Gökçe hayata...
Haber 00:42
Başkan Erdoğan intihar etmek...
Haber 00:27
Konya hayvan barınağında rezil...
Haber 00:26
'Muhteşem cuma' izdihamı
Haber 02:12
Pençe-Kılıç harekatında 326...
Haber 03:30
KYK borç faizlerinin...
Haber 02:04
CHP'li İBB'den suya bir zam...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz" denildi.

Haber Videoları

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

SON DAKİKA