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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 15:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 16:27

Sultanbeyli Enci Düğün Salonu'nda kahreden cinayetten yeni görüntü: Kader İrgören'in son anları ortaya çıktı!

Sultanbeyli Enci Düğün Salonu'nda işlenen feci cinayete dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Taşan tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören'in halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

Olay, 14 Ocak Pazar günü saat 22.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı.

Üzerinde bulunan silahla Kader İrgören'e ateş eden Taşan, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İrgören ve Taşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İrgören yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Taşan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Hayatını kaybeden İrgören ise dün gözyaşları ile toprağa verildi.


Öte yandan Kader İrgören'in davetlisi olduğu nişanda halay çekerken kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kader İrgören'in yakınları ile halay çektiği görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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