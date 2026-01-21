Süleyman Şah Türbesi'nin arazisi yıllar sonra havadan görüntülendi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıSüleyman Şah Türbesi'nin arazisi yıllar sonra havadan görüntülendiSüleyman Şah Türbesi'nin arazisi yıllar sonra havadan görüntülendiGiriş Tarihi: 21 Ocak 2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 12:17 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'den temizlediği Karakozak bölgesine giren Anadolu Ajansı, Türkiye’nin sınır dışındaki tek toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi'nin asıl arazisini yıllar sonra Dron ile havadan görüntüledi.Bunlar da Var 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026Salı 01:16YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar 20.01.2026Salı 00:22Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü 20.01.2026Salı 01:19İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti! 20.01.2026SalıCANLI YAYIN