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Stüdyoya gelen polisleri görünce kendini yerden yere attı! Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayında canlı yayında 3. gözaltı!

Stüdyoya gelen polisleri görünce kendini yerden yere attı! Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayında canlı yayında 3. gözaltı!
28.01.2021 14:15
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Stüdyoya gelen polisleri görünce kendini yerden yere attı! Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayında canlı yayında 3. gözaltı! 28 Ocak 2021 Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi... Stüdyoda bulunan kayıp Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi, Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Polisleri stüdyo girişinde gören yenge Merve Kiraz, önce kendini yerden yere attı ardından da polislere karşı mukavemet gösterdi.


Sakarya Emniyetine teslim edilmek üzere İstanbul Organize İşler Şubesinden gelip Hasan Kiraz'ın Merve Kiraz'ı gözaltına almak için canlı yayına geldi. Ekipler Hasan Kiraz'ın babasının da gözaltına aldığı görüntüler verildi. Merve Hanım gözaltına alınmamak için direndi ve zorluk çıkarttı.
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