Stüdyoya gelen polisleri görünce kendini yerden yere attı! Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayında canlı yayında 3. gözaltı! 28 Ocak 2021 Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi... Stüdyoda bulunan kayıp Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi, Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Polisleri stüdyo girişinde gören yenge Merve Kiraz, önce kendini yerden yere attı ardından da polislere karşı mukavemet gösterdi.