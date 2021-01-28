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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Arzu Aygün'ün kızı: ''Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem''

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Arzu Aygün'ün kızı: ''Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem''
28.01.2021 14:19
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olduğu gündeme gelen Arzu Aygün’ün Samsun’da kaybolduğu açıklanmıştı. Avusturya’dan 7 yıl önce Türkiye’ye dönüş yapan 35 yaşındaki Arzu Aygün, Samsun’da kaybolmuş, 42 gün süren arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Müge Anlı canlı yayınında, “Ben Arzu’yu her zaman el üstünde tuttum” diyen katil sevgili, cinayeti itiraf etti. Arzu Aygün’ün canlı yayına bağlanan kızı, Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.


Arzu Aygün'ün kızı canlı yayında. Muharrem Coşkun'un annesine para karşılığı ilişki teklif etmiş bir insan olduğunu Muharrem'in en yakın arkadaşı Celal olduğunu Celal'in Muharrem'in tüm sırlarını bildiğini annesi ile Muharrem'in her kavgasında Celal'in gelip arabuluculuk yaptığını söyledi. Nazlı annesinin kendisine sürekli Muharrem ile ilgili kötü konuştuğunu ama kendisine gelen mesajlarda ise Muharrem'i övdüğünü o an annesinin bu mesajları atmadığını anladığını söyledi.

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