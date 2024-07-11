İzmir'de CHP’li Bayraklı Belediyesi Başkanı İrfan Önal'ın, Yamanlar Mahallesi’nde hazineden ''temizlik işleri müdürlüğü şantiyesi kurulması'' için kiraladığı alanın adeta bir çöp deposuna dönüştüğü ortaya çıktı. İlçe genelinden toplanan çöplerin iş makinaları ile söz konusu alana yığın halinde bırakıldığı daha sonra ise üzerinin toprakla örtüldüğü görüntülendi. Sitede oturan sakinler ise yaz sıcağına rağmen kapı pencere açmadıklarını, her türlü başvuruyu yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarından bir kez daha şikayet etti.