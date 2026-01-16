Sosyal medya platformları neden BEKA sorunu? İşte yanıtı

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya platformları, sadece birer iletişim aracı olmanın ötesine geçerek devasa birer ekonomik güç ve "bilgi savaşı" silahına dönüştü. Türkiye'de yaklaşık 90 milyon kullanıcı hesabı bulunurken, yabancı kontrolündeki bu platformlar ülkemizi adeta bir dijital kuşatma altına almış durumda.

Ekonomi Yurt Dışına Akıyor, Yatırım Gelmiyor

Türkiye, küresel dijital pazarın en büyük dilimlerinden birini oluşturuyor. Verilere göre bu platformlar Türkiye'den her yıl milyarlarca lira gelir elde ediyor; sadece son dönemdeki kazançlarının 158 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. Ancak bu devasa kazanca rağmen, platformlar Türkiye'ye herhangi bir yatırım yapmıyor ve kazanılan para doğrudan yurt dışına aktarılıyor. Yerel medyanın payı her geçen gün erirken, reklam harcamalarının %74'ü yabancı dijital mecralara kaymış durumda.

Veriler Birer "Savaş Silahı" Haline Getiriliyor

Uzmanlar, meselenin sadece ekonomik kayıp olmadığını, asıl tehlikenin "bilgi savaşları" olduğunu vurguluyor. Hiçbir sorumluluk kabul etmeyen ve denetlenemeyen bu platformlar, depoladıkları kullanıcı verileriyle toplumun detaylı bir profilini çıkarıyor. Bu veriler, kötü niyetli gruplar veya yabancı istihbarat servisleri için paha biçilemez birer stratejik silaha dönüşebiliyor.

Milli Güvenlik İçin "Demografik" Risk

Bir harekat planının en kritik maddelerinden biri olan "demografik durum", bugün sosyal medya üzerinden kolayca analiz edilebiliyor. Türkiye'ye karşı düşmanca emelleri olan yapılar, bu dijital profilleri kullanarak toplumsal mühendislik yapma imkanına kavuşuyor. Kendi inisiyatifleriyle içerik engelleyen veya erişimi sınırlandıran bu mecralar, dijital ablukayı her geçen gün derinleştiriyor.