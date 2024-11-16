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Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı
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Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 23:08 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 23:08

Başkentte sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sincan'da silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekipler olay yerinde yaptıkları araştırmada, kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni C.Ş. ve Ç.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Kavgada silahla yaralanan Ç.Y'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli C.Ş. ile yanındaki M.H'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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