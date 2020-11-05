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Sosyal medya Biden'ın gaflarını konuşuyor

Sosyal medya Biden'ın gaflarını konuşuyor
05.11.2020 11:37

Dünyanın gözü ABD'deki seçim sonuçlarından gelecek haberde. ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Sosyal medya ise Joe Biden yaptığı gafları konuşuyor. İşte Biden'in herkesi kendine güldüren gaflarından bazıları...


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