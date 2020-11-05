Dünyanın gözü ABD'deki seçim sonuçlarından gelecek haberde. ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Sosyal medya ise Joe Biden yaptığı gafları konuşuyor. İşte Biden'in herkesi kendine güldüren gaflarından bazıları...
Sosyal medya Biden'ın gaflarını konuşuyor
- Sosyal medya Biden'ın gaflarını konuşuyor
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