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Son dakika: Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

Son dakika: Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

26.02.2020 16:19

Son dakika haberi... Dünyanın kabusu "koronavirüs" hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan sağlık bakanı ülkede ilk corona virüs vakasının görüldüğünü doğruladı.


Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 42'yi geçti. Corona virüsü Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da ilk kez görüldü.



İran'da ise ölü sayısı 19'a yükseldi. Böylelikle, Corona virüsü Irak ile birlikte şu anda Türkiye'nin üç sınır komşusunda görüldü. Virüs yeni bir kıtaya da sıçradı. Brezilya hükümeti, ülkede ilk vakanın görüldüğünü doğruladı. Bununla birlikte corona virüsü için geliştirilen ilk aşı test edilmek üzere ABD'ye gönderildi.

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