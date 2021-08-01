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SON DAKİKA VİDEO: Antalya Manavgat cayır cayır yanarken CHP'li Başkan Şükrü Sözen kendi evinin derdine düştü

SON DAKİKA VİDEO: Antalya Manavgat cayır cayır yanarken CHP'li Başkan Şükrü Sözen kendi evinin derdine düştü
01.08.2021 09:02
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CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıktı. CHP’li Başkan Şükrü Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasından görüntüleyen vatandaş başkana tepki göstererek, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte ‘adalet’ diyorlar. Vay be!” ifadelerini kullandı.


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