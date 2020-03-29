Son dakika: Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması: 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacak 29.03.2020 22:39

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Bu zor günlerin üstesinden

Birbirimizi gözeterek geleceğiz.



Her hafta 50 bin olmak üzere;

300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca

büyüklerimize ulaştıracağız.



Yarın Bismillah diyoruz.



Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.



Hürmet ve Vefa ile... pic.twitter.com/08RActN8tT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020

Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."