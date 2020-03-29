Bugünkü
Takvim

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan e karşı "48 saat hiç çıkma" çağrısı

salgını kapsamında birçok tedbir alınırken, İstanbul için alınan bazı önlemleri dün İstanbul Valisi açıklamıştı. Yerlikaya bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

  • Güncel
  • 29.03.2020 11:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 12:01
ABONE OL
İstanbul Valisinden koronavirüse karşı yeni çağrı

İstanbul Valisi , İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

DÜN TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgını kapsamında alınan tedbirlerin bir bölümünü dün açıklamıştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:
"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."

ÇOCUKLAR MARKET VE PAZAR YERLERİNE ALINMAYACAK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.

İSTANBUL'DA MİNİBÜS VE SERVİSLER "ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT" KISITLAMASINDAN MUAF TUTULDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, minibüs ve servislerin "şehirler arası seyahat" kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaftır. (Örneğin, Gebze'de olan bir fabrikanın servislerinin çalışanları İstanbul'dan Gebze'ye ve Gebze'den İstanbul'a taşımaları) İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur."erlikaya, bazı şehirlerde şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığının seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu vurgulayarak, "(Örneğin,Gebze-Harem minibüs hattı gibi) Genelgede belirtilen sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüse karşı "48 saat hiç çıkma" çağrısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri