İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

Meydanlarımızı kuşlara,

sahilimizi martılara bıraktık.



Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve

sevdiklerimizle paylaşmak için,

Sağlığın,

ailen, sevdiklerin,

İstanbul ve

ülkemiz 🇹🇷 için...

#48SaatHiçÇıkma 🚫#EvindeKalİstanbul 🏠 pic.twitter.com/QmkwmEPK2F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020

DÜN TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin bir bölümünü dün açıklamıştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."

ÇOCUKLAR MARKET VE PAZAR YERLERİNE ALINMAYACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.



İSTANBUL'DA MİNİBÜS VE SERVİSLER "ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT" KISITLAMASINDAN MUAF TUTULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, minibüs ve servislerin "şehirler arası seyahat" kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaftır. (Örneğin, Gebze'de olan bir fabrikanın servislerinin çalışanları İstanbul'dan Gebze'ye ve Gebze'den İstanbul'a taşımaları) İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur."erlikaya, bazı şehirlerde şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığının seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu vurgulayarak, "(Örneğin,Gebze-Harem minibüs hattı gibi) Genelgede belirtilen sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.