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SON DAKİKA: Üsküdar'da bir kafede korkutan yangın!

SON DAKİKA: Üsküdar'da bir kafede korkutan yangın!
22.05.2021 06:31
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Son dakika haberi! Üsküdar Salacak’ta bulunan bir kafede yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan kafedeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, kafede büyük çapta hasar meydana geldi.


Üsküdar Salacak'ta bulunan bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan kafedeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Salacak sahilde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kafenin tamamını sardı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almakta zorluk çeken itfaiye ekiplerine çevre ilçelerden de destek geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınabildi. Kafede soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kafe'nin güvenlik görevlisi, "Ben gece burada güvenlik amaçlı bekliyorum. Kontrol amaçlı dışarıya çıktığımda siyah duman gördüm. Dumanın nereden geldiğini ilk önce anlamadım. Bu tarafa doğru geldim ve dumanın kafenin içinden çıktığını gördüm. Hemen arkadaşlara haber verdim. Bir tane küçük yangın tüpümüz vardı.

Yangın tüpünü alıp müdahale ettim. İçeriye girdiğimde kafenin mutfağının tavanında yanan iki tane ateş gördüm. Oraya yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama tüp yetmedi. Ateş de sönmedi. Polis arkadaşlar geçiyordu yoldan, onları durdurduk. Onlarda hemen itfaiyeyi aradılar. İtfaiye ekipleri geldi" şeklinde konuştu.

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