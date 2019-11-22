SON DAKİKA! TEM Otoyolu'nda feci kaza! Araç ikiye bölündü | Video 22.11.2019 14:25

Son dakika haberi... TEM Otoyolu'nun Beykoz mevkisinde gerçekleşen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobil ikiye ayrılırken, araçta bulunan bir kişi öldü 2 kişi ise ağır yaralandı.

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı.

Kazada ikiye ayrılan otomobildeki bir kişi öldü, biri kadın 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.