Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı!

Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı. Gelen son dakika haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için sürecin başlatıldığı bildirildi.

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alındı.





Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.





Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİ BAŞLATILDI!

Gelen son dakika haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için sürecin başlatıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada "İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" dedi.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.





Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.







OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.