Son dakika haberine göre, Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.
Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha: Yaralılar var
09.07.2020 12:10
- Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha: Yaralılar var
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