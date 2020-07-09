Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha: Yaralılar var

09.07.2020 12:10

Son dakika haberine göre, Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.