PODCAST CANLI YAYIN
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa'da makatına sözde şaka amacıyla kompresörle basınçlı hava verilen 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, H.A. isimli şahıs, aynı iş yerinde çırak olan Muhammed K.'nin makatına sözde şaka maksadıyla kompresörle basınçlı hava bastı. Olayda iç organları zarar gören çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakıma alınan çocuk, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün öğle vakti Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Bunlar da Var

Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu
Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!
Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!
Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!
Sarıyer’de korkunç cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü!
Sarıyer’de korkunç cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle