Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

Olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, H.A. isimli şahıs, aynı iş yerinde çırak olan Muhammed K.'nin makatına sözde şaka maksadıyla kompresörle basınçlı hava bastı. Olayda iç organları zarar gören çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakıma alınan çocuk, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün öğle vakti Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.