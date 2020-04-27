Son dakika: Sağlık Bakanlığından bilgilendirici filyasyon videosu! Twitter hesabından paylaşıldı

27.04.2020 11:53

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon uygulamasına ilişkin bir bilgilendirici video paylaşıldı. Paylaşımda, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana filyasyon çalışmalarının yapıldığı ve vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlandığına dikkat çekildi.