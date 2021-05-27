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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi!
27.05.2021 11:28
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim" dedi.


Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim" dedi.

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. pic.twitter.com/7Enohe4nH1

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021
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