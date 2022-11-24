Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde: 115 bin ilave personel alacağız

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı. Hastanelerde kapasitenin olabildiğince artırıldığını belirten Bakan Koca, "2023'teki yatırımlarımıza şehir hastaneleri de dahildir" dedi. Sağlı personeli alımlarına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "yeni insan kaynağına ihtiyacımız var" diyerek "Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.