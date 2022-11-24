Haberler Haber Videoları Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde: 115 bin ilave personel alacağız

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde: 115 bin ilave personel alacağız

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde: 115 bin ilave personel alacağız
24.11.2022 11:46

OTOMATİK OYNAT

Haber 08:35
Deprem anında ne yapmalıyız?...
Haber 05:43
''Gün yakındır'' Başkan...
Haber 03:19
5.9'luk deprem Düzce'de...
Haber 02:07
Atatürk büstüne provokatif...
Haber 10:31
Raşit Küçük'e veda... Cenaze...
Haber 00:08
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kasım'ı...
Haber 05:13
Başkan Erdoğan'dan kara...
Haber 02:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Haber 01:31
Prof. Dr. Raşit Küçük vefat...
Haber 00:36
"Yeni Yusufeli yollarını...
Haber 00:28
Halk TV'de skandal 'Kürdistan'...
Haber 09:27
Karkamış'taki saldırıya dair...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı. Hastanelerde kapasitenin olabildiğince artırıldığını belirten Bakan Koca, "2023'teki yatırımlarımıza şehir hastaneleri de dahildir" dedi. Sağlı personeli alımlarına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "yeni insan kaynağına ihtiyacımız var" diyerek "Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Videoları
SON DAKİKA