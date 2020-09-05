Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

05.09.2020 19:54

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." ifadelerine yer verdi.