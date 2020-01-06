Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden döndü

Son dakika haberi... Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' gemisi boğaza girmek için yaklaştığı sırada şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenme riski geçirdiği anlar kameralara yansıdı.
Saat 11:05'te Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki romorkör eşiliğinde ilerleyen 186 metre boyundaki füze destroyerine bir romorkör daha gönderildi.
Manevra yapmakta güçlük çeken savaş gemisi yavaşlayarak büyük bir kazayı atlattı. 3 romörkörün bordalarına(yan) destek vererek açığa çektiği gemi fırtınanın daha büyük riskler doğurabileceği şüphesiyle İstanbul Boğazına girmekten vazgeçerek Kadıköy Moda açıklarında bekliyor.
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