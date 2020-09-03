Son dakika: Muharrem İnce'nin Sivas'taki programında neler var?

03.09.2020 15:44

Yarın Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, "Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz" ifadelerini kullandı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise Banaz Köyü'nün yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında bugün karantina altına alındığı duyuruldu. Peki, İnce'nin Sivas programında neler var? İlk ziyareti neden Sivas'a yapıyor. A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.