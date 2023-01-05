Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05.01.2023 10:13

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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