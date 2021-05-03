RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları MSB videolu olarak paylaştı! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB videolu olarak paylaştı! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB videolu olarak paylaştı! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
03.05.2021 12:22
Ana Sayfa 02:09
İstanbul'da kargo minibüsü...
Ana Sayfa 01:36
Sarallar suç örgütüne...
Ana Sayfa 09:18
Kanal İstanbul için tarih...
Ana Sayfa 03:18
Nisan ayı enflasyon oranları...
Ana Sayfa 01:43
Bakan Hulusi Akar'dan...
Ana Sayfa 04:18
Sahte izin belgesi pahalıya...
Ana Sayfa 00:36
Doğduğun Ev Kaderindir 42....
Ana Sayfa 00:30
EDHO'da kurtlar sahnede! EDHO...
Ana Sayfa 01:22
Dikkat çeken soru! Cüneyt...
Ana Sayfa 01:30
Erman Toroğlu: Karate...
Ana Sayfa 02:30
Kaza yapan sürücü suçu Ramazan...
Ana Sayfa 02:18
Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun...

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabında ele geçirilen silah ve mühimmatların videosu ''Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağarada 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini, teröristlerin yanında pek çok silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıklamıştı. İşte ele geçen silah ve mühimmat'' cümleleriyle yayınlandı. İşte operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar...


Haber Videoları