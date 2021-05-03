MSB videolu olarak paylaştı! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabında ele geçirilen silah ve mühimmatların videosu ''Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağarada 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini, teröristlerin yanında pek çok silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıklamıştı. İşte ele geçen silah ve mühimmat'' cümleleriyle yayınlandı. İşte operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar...