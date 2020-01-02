İYİ Partili Aytun Çıray'dan TBMM'de beyin yakan açıklamalar! 02.01.2020 16:58

TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen Libya tezkeresi oylamasında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ın saniyeler içerisindeki değişimi sosyal medyada alay konusu oldu. Düşman kuvvetlerle bir olup tezkereye hayır diyen İYİ Parti, skandalı nasıl savunacağını şaşırdı.

Yeni yılın başında siyasetin en önemli konularından bir tanesi Libya Tezkeresi olacak. Tezkereyi görüşme ve oylama için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda ilginç olaylar yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kürsüde yaptığı Libya tezkeresi açıklaması dinleyen herkesin beynini yaktı. Muhalefetin bir dediğinin diğerini tutmadığı herkes tarafından bilinirken bu kadar hızlı bir değişim herkesi şaşırttı. Kürsüde tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklayan İYİ Partili Aytun Çıray, önce Barış Pınarı Harekatı için çıkarılan tezkereyi desteklerini açıkladı. Aradan 2 dakika geçtikten sonra "Suriye'de ne işimiz var?" diye sordu.

Çıray'ı dinleyenler daha bu şoku üzerlerinden atmamışken 10 saniye sonra PKK'nın bitmemiş olmasından dert yandı.

İYİ Partili Aytun Çıray'ın bu açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.