SON DAKİKA: Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş bir bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağı açıklandı. Prens Philip'in 99 yaşındaydı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Edinburg Dükü olan Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Konu ile ilgili geniş bir bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağı açıklandı.

Prens Philip'in 99 yaşındaydı.

PRENS PHILIP KİMDİR?

Philip Mountbatten (d. 10 Haziran 1921), Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verilmiştir. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır. O doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesindeydi.

Ancak Yunanistan da ihtilal sonrası daha küçük iken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürüldü. İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı.

Prens Philip, İskoçya Gordonstoun okulunda eğitim gördü. Philip, II. Dünya Savaşı'nda iki karşı tarafta olan ailelerden olmasına karşın bu yıllar sırasında görev yaparak, iki Alman kardeşin hukuk mücadelesi ile karşı tarafında savaştı. 16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu. Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti.

Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı.

1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı.

Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı. Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.