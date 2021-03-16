Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 1 ay sonra taburcu edildi! 'Öldü' iddialarına inat 'burdayım' pozu geldi
Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth'in kocası 99 yaşındaki Prens Philip 16 Şubat'ta tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonrasında başka bir hastaneye sevk edilerek Mart ayı başında kalp ameliyatı olmuştu. Bu süre zarfında hakkında pek çok defa 'öldü' haberi yapıla Prens Philip 1 ay sonra hastaneden taburcu oldu. Servis edilen görüntülerde, Prens Philip'in yorgun olduğu gözlendi.
16.03.2021 15:15
- Son Güncelleme: 16.03.2021 15:15
Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı olduktan sonra tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesinden ayrıldı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesinden ayrıldığı bildirildi.
Polis ve korumalar eşliğinde aracına binen Prens Philip'in Kraliçe II. Elizabeth'in yanına, Windsor Kalesi'ne gelmesi bekleniyor.
Prens Philip, ilk olarak "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle 16 Şubat'ta Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.
Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirirken, bu şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre oldu.