Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 1 ay sonra taburcu edildi! 'Öldü' iddialarına inat 'burdayım' pozu geldi

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth'in kocası 99 yaşındaki Prens Philip 16 Şubat'ta tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonrasında başka bir hastaneye sevk edilerek Mart ayı başında kalp ameliyatı olmuştu. Bu süre zarfında hakkında pek çok defa 'öldü' haberi yapıla Prens Philip 1 ay sonra hastaneden taburcu oldu. Servis edilen görüntülerde, Prens Philip'in yorgun olduğu gözlendi.

16.03.2021 15:15 - Son Güncelleme: 16.03.2021 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





