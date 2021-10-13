SON DAKİKA | Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde o konular var

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile aşısız gençlerin aktif koronavirüs hastaları içindeki oranının arttığına dikkat çekerek "Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." dedi. Ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı ve toplantıda artan vaka sayısı, hastane ve okullardaki son durumun masaya yatırılacağı belirtildi. Toplantı sonrası açıklama yapılacak.