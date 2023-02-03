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SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! 5 tutuklama

SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! 5 tutuklama
03.02.2023 10:58

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Son dakika haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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