SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! 5 tutuklama

Son dakika haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Son dakika haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.