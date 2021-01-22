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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da kaçakçılara polis baskını: 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da kaçakçılara polis baskını: 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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Son dakika haberi! İstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.


Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.



Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı'da bulunan üç işyerinde yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaların satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Kapalıçarşı'da belirlenen üç adrese baskın düzenledi.

Dükkanlarda arama yapan ekipler bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirdi.

Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Polis ekiplerin operasyonu kameralara da yansıdı.

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