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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması:'15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması:'15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "2'inci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi. Bakan Selçuk, açıklamalarından sonra uzaktan bağlantı yöntemiyle öğrencilerle sohbet etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına katıldı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.

TATİLDE HER GÜNE ÖZEL ETKİNLİK
Her güne özel etkinlikler hazırladık. Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri adı verdiğimiz etkinliklerle her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Tatil etkinliklerinde içeriğinde, harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamızı sağlayacak etkinlikler var. Bu tatil etkinliklerini ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırladık.

Öğretmenlerinize her zaman şükran duygularım var, sizleri yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum.

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