SON DAKİKA: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden o illere kritik uyarı!

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti. Öte yandan Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağı ne zaman başlayacak? İşte 12 Şubat il il hava durumu raporu.

İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da beklenen yağış ile birlikte şiddeti fırtına da etkili oluyor. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul'da adeta kapıya dayandı. Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da sıcaklıklar 20 dereceye yakın düşecek. Soğuk hava ile birlikte Cumartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak.





TURUNCU VE KIRMIZI UYARI

Meteoroloji AKOM da açıklama yaparak hafta sonu beklenen yağışlara karşı uyardı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, beklenen kar yağışını ilişkin harita paylaşarak turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BEKLENEN KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN YENİ UYARI

Öte yandan, İstanbul Valiliği de resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için uygulanacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre "14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği" bildirilmiştir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu