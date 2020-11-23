SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da sapık dehşeti: 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz etti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Ukraynalı aile yol ortasında bir sapık tarafından tacize uğradı. Ailenin arkasından sözlü tacizle gelen sapık, ahlaksız davranışını fiziki olarak devam ettirdi o anlar böyle görüntülendi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz anı kameralara yansırken, bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, tacizciye tepki gösterdi.









Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı.











Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı.



12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ

Aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.













Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.