Son dakika: İran, Irak'taki ABD üssünü füzelerle vurdu! 08.01.2020 03:14

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.





ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.







ABD YETKİLİLERİ SALDIRIYI ONAYLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu. ABD'li yetkililer de İran'ın saldırısını doğruladı. Ölü ve yaralı sayısında henüz bir bilgi verilmedi.

Saldırının İran değil Irak toprakları içinden yapıldığını belirten Pentagon yetkilisi, birçok noktaya saldırı gerçekleştiğini duyurdu.



BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.



İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...