Son dakika: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/aPyBwm8wDD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2020