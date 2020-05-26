Son dakika: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi

26.05.2020 10:04

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.