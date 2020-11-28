Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'konaklama tesislerindeki restoranlar' konulu genelge!

Son dakika haberine göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ve vatandaşların ihbar/şikayetlerinde; bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokanta kısımlarına şartları taşımayan kişileri kabul ettiğinin, kısıtlamaları aşmak için konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri sattığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı valiliklere “konaklama tesislerindeki restoranlar” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta yapılamayacak.