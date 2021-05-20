SON DAKİKA: HSK seçim usulü | Belli oldu! İşte HSK için TBMM tarafından aday gösterilen 21 isim

Son dakika haberleri... HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde bir araya geldikleri görüşmede seçimler konusunda mutabık kaldı. Komisyon toplanarak aday belirleme çalışmalarını tamamlarken, komisyon çalışmaları sonrasında yapılan oylamaların ardından belirlenen 21 kişilik listeye ulaşıldı.

Son dakika haberleri...Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde çalışmalarını hızlandırmış ve alt komisyon tarafından rapor hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştı.

Alt komisyon tarafından hazırlanan rapor, Karma Komisyon Genel Toplantısında sunuldu.

Raporda, aday adayı olan 118 kişiden Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Çınar, avukat Mehmet Fatih Özdemir ve avukat Dr. Çetin İlhan Akbulut'un gerekli şartları sağlamamasından dolayı değerlendirilmeye alınmadığı belirtildi.

Ayrıca, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'ın da, 15 gün önce hazırladığı dilekçeyle istifasını sunmasının ardından, komisyonda Kocaman'ın HSK üyeliği aday adaylığından çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Buna göre, aday adaylığına başvuran kişi sayısı 114'e düştü.

OYLAMA İŞLEMİ 4 SAAT SÜRDÜ

Komisyon çalışmaları sırasında partilerin değerlendirmelerinin ardından aday belirleme için oylama işlemine geçildi. Yaklaşık 4 saat süren oylama sonrasında belirlenen 21 kişilik aday listeye ulaşıldı.

İşte o isimler

Avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterildi.

(AK Parti adayları):

-Bilal Temel

BİLAL TEMEL KİMDİR?

1972 yılında Manisa'nın Demirci İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Demirci'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu, yönetici olarak görev aldı. Ankara Barosuna bağlı serbest avukat, arabulucu ve uzlaştırmacı olarak çalıştı. 17/01/2019 tarihinde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. Temel, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

-Alaaddin Varol

ALAADDİN VAROL KİMDİR?

1973 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında Toros İlkokulu'ndan 1991 yılında Adana İmam Hatip Lisesi'nden, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Varol,aynı yıl avukatlık stajına başlayıp 1996 yılında avukat oldu. 1997 yılında vatani görevini İstanbul'da tamamladı.



Varol, vatani görevini yaptığı sırada hakimlik-savcılık sınavını kazandı. Askerlik dönüşü hakimlik, savcılık stajına başlayan Varol , 1999 yılında Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında kendi isteği ile Antalya Cumhuriyet Savcılığından istifa eden Varol, aynı yıl Ankara'da serbest avukatlığa başladı.



Öğrencilik yıllarından itibaren siyasete meraklı olan Varol, Ak Parti Çankaya İlçe'nin kuruluşunda görev aldı. Aktif siyaset hayatı da Ak Parti ile başlamış oldu. Ak Parti Çankaya İlçede değişik birim başkanlıkları görevinde bulunan Varol, 24 Mayıs 2007 yılında Ak Parti Çankaya İlçe Başkanı oldu. Bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde bulunan Varol, bir Adana aşığı olup, anlaşabilecek derece İngilizce, Arapça ve Rusça bilmektedir. Alaaddin Varol evli ve bir çocuk babasıdır.

-Önder Ataseven

-Danıştay üyelerinden Aysel Demirel

AYSEL DEMİREL KİMDİR?

Bursa İmam Hatip Lisesi'ni, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü'nü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında bir yıl yüksek lisans eğitimi almıştır.

1996 yılında avukatlık stajını tamamlamış, 1997 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak kurucusu bulunduğu AveNu Hukuk Bürosunda serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmıştır. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 26 Ekim 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliğine seçilmiş olup HSK 3. daire üyeliği görevini sürdürmüştür. Türkiye'nin ilk başörtülü HSK üyesi olmuştur. 2017'deki halkoylaması sonucu HSK üyeliği görevi sona ermiş ve 19 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atanmıştır.

-Musa Heybet

MUSA HEYBET KİMDİR?

Musa Heybet 30 Eylül 1969'da Yavaşlı, Yunak'ta doğmuştur. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 yılında Konya Büyükşehir Belediyesinde göreve başlamış, çeşitli görevlerin ardından 1994 yılında İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavını kazanarak 5 Ocak 1995 tarihinde hakim adaylığı stajına başlamıştır. 1998 yılından itibaren sırasıyla Adana Vergi Mahkemesi Üyeliği, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği, Denizli İdare Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 31 Mart 2011 tarihinde Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanmış. 2014 yılında Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Üyeliğine atanmış, Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. İdari Yargı Hakim Adayları staj dönemlerinde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Ankara İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmakta iken, 23 Şubat 2015 tarihinde Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Yargıtay üyesi Gülşen Heybet ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

-Lütfiye Akbulut

-Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin

-Faruk Şener

-Ahmet Kar

MHP adayları

Avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlendi.

-Hamit Kocabey

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

1979-2000 yılları arasında TSK bünyesinde muvazzaf asker olarak görev yaptı. Görev yaptığı sırada 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesinde, Doktorasını İnönü Üniversitesinde tamamladı.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay görev olarak yapan Kocabey 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti ve Ankara'da Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. 2017 yılına kadar serbest avukatlığa devam etti.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası ve bir çok özel kuruluşun danışmanlığı ve avukatlığını yapmıştır.

Av. Dr. Hamit KOCABEY 16/05/2017 tarihinde TBMM tarafından Hâkimler ve Savcılar Kuruluna seçilmiş olup, halen HSK Birinci Daire Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

-Arzu Sonsuz

ARZU SONSUZ KİMDİR?

1971 Trabzon doğumlu olan Avukatımız ilk ve orta öğrenimini Trabzon' da tamamladıktan sonra 1994 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden başarı ile mezun olmuştur. Kendisi hukuki tecrübelerini Kooperatif, Dernek ile Üniversitelerde yönetici ve eğitmen olarak aktarmaktadır. Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Sözleşmeleri, Kentsel Dönüşüm, Aile ve Ticaret hukuku alanında deneyim sahibi olup Ceza Muhakemeleri alanında da sertifikaları bulunmaktadır.

-Aydın Akpınar

AYDIN AKPINAR KİMDİR?

Ali Aydın Akpınar 1960 yılında Kaman İlçesi'nin Değirmenözü Köyü'nde doğdu. İlk okulu köyünde bitirdikten sonra orta öğrenimini Kaman Lisesi'nde okudu. 1977 yılında liseden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Halen Ankara'da serbest avukatlık yapıyor.

İYİ Parti ve CHP adayları

Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi.

-Sinan Esen

-Reşat Koparan

REŞAT KOPARAN KİMDİR?

Kabataş Erkek Lisesi'nden 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ise 1986 yılında mezun oldu. 1989 yılında Çatak Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Çeşitli il ve ilçelerde hakimlik ve savcılık görevlerinde bulunmuş, Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi iken 2010 yılında YARSAV'ın HSYK üyeliği için desteklediği adaylardan olmuştur. İstanbul Anadolu Hakimi iken 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. Halen Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesidir.

-Sevinç Türközmen

-Cumhur Şahin

-Mehmet Altunkaya

-Müslüm Akıncı

-Ömür Topaç

ÖMÜR TOPAÇ KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ömür Topaç, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sırasıyla Şebinkarahisar (Giresun), Araban (Gaziantep), Develi (Kayseri), Bandırma (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığı görevlerinden sonra 2007 yılı yaz kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Daha sonra, Sinop'ta BaşsavcılıK, Erzurum Başsavcı vekili, İstanbul Beykoz'da Başsavcı ardından İstanbul Anadolu Başsavcı vekili oldu. Topaç Pazar günü yapılan seçimlerde Türkiye genelinde en çok oy alan dördüncü kişi olarak HSYK üyeliğine seçildi. Çeşitli gazete ve dergilerde hukuksal konularda yayınlanmış makaleleri bulunan Ömür Topaç, evli ve 2 çocuk babası.

-Nevzat Özsoy

NEVZAT ÖZSOY KİMDİR?

01.05.1966 tarihinde Silifke'de doğmuştur. Silifke Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini Etimesgut'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özsoy; sırasıyla İskenderun ve Solhan Cumhuriyet Savcılığı, Karaisalı Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve İzmir Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Nevzat Özsoy, halen Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Özsoy, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. Çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Özsoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

-Zeynep Şahin

Belirlenen 21 kişilik listenin, komisyon raporunun hazırlanmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.