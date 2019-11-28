Son dakika: Hakkari'den acı haber! Yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Hakkari'de Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." denildi.
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak şu ifadeleri kullandı:
"Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."
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