Haberler Video Son dakika: Hakkari'den acı haber! Yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Son dakika: Hakkari'den acı haber! Yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

28.11.2019 10:02

Son dakika haberi... Hakkari'de Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." denildi.


İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."
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