Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:36

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan dehşet verici olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Murat Dürüst (55), bir süre önce evini terk eden eşi Ayşe Dürüst'ü (52) sokak ortasında parke taşı ile darp etti. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şiddetli Geçimsizlik

Olay, 28 Ağustos akşam saatlerinde Yumurtalık ilçesi Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Dürüst, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi Ayşe Dürüst ile karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddet olayına dönüştü. Murat Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine defalarca vurdu.

Çevredekilerin Müdahalesi ve Gözaltı Süreci

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile daha fazla darbe almaktan kurtarılan Ayşe Dürüst için hemen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Bu esnada öfkeli kalabalık, Murat Dürüst'ü linç etmeye çalıştı. Ancak olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Dürüst'ü gözaltına alarak olası bir linç girişimini önledi.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Ayşe Dürüst, önce Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ayşe Dürüst, hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan Murat Dürüst, emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisine nerede olduğunu sorduğunu, ancak yalan söylediğini iddia etti. Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayıp, kaldırımdan aldığı taşla eşinin başına vurduğunu itiraf etti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.